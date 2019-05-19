2019-05-19T15:35:43+03:00
Спорт

Быстр, высок, силен: рыбинец стал лучшим атлетом в России

Арсений Елфимов поедет на первенство Европы
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: Александр МанцевичФото: Александр Манцевич
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Рыбинский спортсмен победил на кубке России по многоборьям. Арсений Елфимов стал лучшим атлетом до 20 лет.

- Сегодня Арсений не только завоевал золото, но и выполнил норматив для участия в первенстве Европы U20, которое в июле пройдет в Швеции. Дело осталось за малым, получить нейтральный допуск, - рассказали во Всероссийской федерации легкой атлетики.

Арсений пробежал стометровку за 11,33 секунды, 400 метров - меньше, чем за 52 секунды, прыгнул на 6,61 метра в длину и 1,91 метра в высоту. Его ядро пролетело больше 16 метров, копье - почти 52 метра, а диск приземлился за несколько сантиметров до 46 метров. В беге с барьерами он почти уложился в 15 секунд. Арсений прыгнул с шестом на 4,6 метра, а полтора километра пробежал за пять минут. Во всех дисциплинах, кроме стометровки и прыжка в длину он стал первым, а в этих двух спустился до третьего. Но общий результат обеспечил ему золото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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