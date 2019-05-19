Стадион «Шинник» на выходные лишился статуса футбольного

СЕГОДНЯ 15:27 2019-05-19T15:40:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В эти выходные дни на «Шиннике» была необычная обстановка. Вопреки уже надоевшим пропускным пунктам в чашу стадиона ворота, ведущие к главному газону. Были настежь открыты и без всяких контролеров. На главном газоне, где проводит свои матчи футбольная команда «Шинник», о футболе вообще ничто не напоминало. Не было никакой разметки футбольного поля, а главная достопримечательность футбола – ворота – были удалены, как говорится, с глаз долой. На стадионе проводилось первенство Ярославской области по легкой атлетике среди юношей и девушек. Причем, как пояснили работники стадиона, в ближайшее время ожидается проведение здесь соревнований уже российского уровня, так как после реконструкции стадиона, завершившейся в прошлом году, у «Шинника» теперь не только футбольная специализация, но и легкоатлетическая. Именно с таким условием и проводилась реконструкция. «Шинник» теперь едва ли не единственный стадион в центре России, где можно проводить соревнования по легкой атлетике. Даже в Москве сейчас нет открытого стадиона, приспособленного для полноценного проведения турниров по легкой атлетике. Правда, на «Шиннике» тоже не все возможно с легкой атлетикой. Если по беговым дисциплинам и прыжками (даже с шестом) все можно провести, то по метаниям здесь приходится ограничиваться толканием ядра. А вот с метаниями копья или диска сложнее. Про метание молота вообще разговор отдельный. Из-за возможного повреждения травяного покрытия при проведении соревнований по метанию копья организаторы благоразумно решили перенести это на площадку велодрома, где для юношеских возрастов условия будут подходящими. Так что, перед последним футбольным матче сезона газон на «Шиннике» никаких повреждений не получит. Хотя в дальнейшем, при более окрепшем травяном покрытии, варианты с допуском метаний на газоне «Шинника» не исключены.

Напомним, рыбинский атлет стал лучшим в России.

ИСТОЧНИК KP.RU