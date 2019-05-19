2019-05-19T14:10:32+03:00
Звезды

Три тысячи маленьких и больших гостей: в Ярославле отметили День семьи

Детей развлекли, а родителей проконсультировали
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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День выдался солнечнымДень выдался солнечнымФото: Правительство Ярославской области
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В среду, 18 мая, в Ярославле прошел областной "День семьи". Больше трех тысяч детей и взрослых пришли на Даманский остров, чтобы повеселиться.

– День семьи – это важный и значимый праздник, – заметил Игорь Селезнев, заместитель председателя Правительства региона. – Семья – это начало начал, основа основ, то место, где мы узнаем, что такое добро и зло, где закладываются понятия совести, правды, чести. Я поздравляю всех ярославцев с Международным днем семьи!

Среди трех тысяч гостей было немало многодетных и неполных семей, и семей с детьми-инвалидами. Их развлекли выступления местных звезд, игры, конкурсы и, само собой, аттракционы. Кроме того, на Даманском прошло множество мастер-классов: от каллиграфии до росписи пряников. А призами в конкурсах стало мороженное. Для родителей же провели консультации, как правильно воспитывать детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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