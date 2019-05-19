МЧС предупреждает: ночью в Ярославской области подморозит

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-19T12:40:23+03:00

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Ярославские спасатели выпустили экстренное предупреждение. В ночь на понедельник может сильно похолодать. Вплоть до заморозков. Температура может опуститься до нуля или даже минус двух градусов.

- Прогнозируется вероятность возникновения происшествий (чрезвычайных ситуаций), связанных с угрозой гибели сельскохозяйственных культур, возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения (в т.ч. обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и неисправностью электрооборудования), - предупредили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Так что, если вам на работу придется идти рано утром, проверьте, оттаяли ли улицы и не надо ли накинуть курточку и ботинки, чтобы не отморозить себе что-нибудь нужное. Днем на солнышке, конечно же, станет теплее, но ждать когда солнце все прогреет, лучше в тепле.

ИСТОЧНИК KP.RU