За три дня количество покусанных клещами в Ярославской области увеличилось в два раза

СЕГОДНЯ 20:43 2019-05-18T20:43:11+03:00

В регионе уже пострадало 2000 человек

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Управление Роспотребнадзора по Ярославской области сообщило, что на 17 мая с начала сезона уже 2000 человек обратились в медучреждения с укусами клещей. На 14 мая эта цифра была в два раза меньше. При этом в ведомстве отметили, что пока показатели этого года уступают предыдущему.

- В апреле - июне активность клещей на всех территориях нашей области максимальная. По данным мониторинга 33% клещей, доставленных населением в лаборатории, заражены боррелиями. Случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано, - отметили в Роспотребнадзоре.

Снятого клеща можно сдать на исследование в лаборатории:

- в Ярославле: ул. Войнова, д.1; телефон 8(4852)733642.

С мая 2019г график работы лаборатории понедельник – воскресенье с 8.00 до 17.00

- в Рыбинске: ул. Солнечная, д.39; телефон 8(4855)551288.

График работы лаборатории понедельник – пятница 8.00- 16.30., суббота 8.00-13.00

- в Ростове: Перовский переулок, д.19; телефон 8(48536)62543.

График работы лаборатории понедельник – пятница 9.00- 15.00., суббота- воскресенье 9.00-12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU