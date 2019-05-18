2019-05-18T20:04:44+03:00
Происшествия

Причиной пожара, в котором погибли четыре человека, мог стать тлеющий окурок

Появились новые данные о трагедии в Ярославской области
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Причиной пожара в Ярославской области, в котором сгорели четыре человека могла стать непотушенная сигарета. Фото: "Комсомольская правда".Причиной пожара в Ярославской области, в котором сгорели четыре человека могла стать непотушенная сигарета. Фото: "Комсомольская правда".
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Как стало известно «Комсомольской правде - Ярославль», причиной страшного пожара в селе Покров Даниловского района могла стать непогашенная сигарета. Однако более достоверные данные появятся после того, как будут завершены все проверки.

Напомним, пожар случился в Ярославской области в ночь на 18 мая. В огне погибли четыре человека - 63-летняя хозяйка дома и трое ее сыновей - 38, 40 и 44 лет. Спаслись из горящего строения 23-летняя внучка погибшей женщины (дочь сестры погибших мужчин) и двое ее детей - мальчик 2014 года рождения и девочка 2016 года. По предварительным данным, у выжившей женщины и ее дочери небольшие ожоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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