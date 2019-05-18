Женщина получила травму в торговом центре «Альтаир»: ищут свидетелей

СЕГОДНЯ 19:13 2019-05-18T19:13:13+03:00

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17 мая в ярославском торговом центре «Альтаир» пожилая женщина упала и получила серьезную травму. Как сообщили ее родные, у женщины перелом основания черепа. До этого семья пережила несколько часов тяжелой неизвестности, когда пострадавшая не отвечала на звонки. Позже родные нашли ее в больнице.

Сейчас сын пострадавшей просит откликнуться свидетелей случившегося, чтобы восстановить полную картину произошедшего. Если вы были рядом и видели, как все случилось, сообщите ему в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU