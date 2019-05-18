В пожаре на улице Судостроителей в Ярославле пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 17:59 2019-05-18T17:59:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле в доме на улице Судостроителей произошел пожар. Загорелась одна из квартир. Очаг возгорания находился на кухне.

- Сигнал о происшествии поступил в три часа утра 18 мая. На место выехали четыре пожарные машины и 12 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 3 часа 57 минут. В квартире уничтожена мебель, закопчены стены и потолок, - сообщили в МЧС по Ярославской области.

В пожаре пострадал мужчина - хозяин квартиры.

Напомним, в ночном пожаре в Даниловском районе Ярославской области сгорели четверо человек - мать и трое ее сыновей. Внучке женщины с двумя маленькими детьми удалось спастись.

ИСТОЧНИК KP.RU