В Рыбинске появится водный туристический маршрут на родину Федора Ушакова

СЕГОДНЯ 17:26 2019-05-18T17:26:09+03:00

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В Рыбинске появится водный туристический маршрут до села Хопылево, где родился великий флотоводец Федор Ушаков. Планируется, что первый рейс будет запущен уже в середине июня.

Об этом сообщил мэр Рыбинска Денис Добряков 17 мая на встрече с председателем правительства Ярославской области Дмитрием Степаненко. Также на совещании прозвучало, что в Хопылеве будет создан духовно-просветительский комплекс «Ушаков-центр».

Сейчас идет масштабная реконструкция местного храма Богоявления-на-Острову. Его несущие конструкции находились в аварийном состоянии Сейчас их укрепили. Это позволило впервые за 70 лет в нижнем приделе храма совершить богослужение.

Напомним, развитие Хопылева происходит в рамках стратегии развития ярославского левобережья по линии Толга – Тутаев – Хопылево – Демино – Спасское – Рыбинск. Эта территория обладает большим рекреационно-туристическим потенциалом, который должен быть реализован.

ИСТОЧНИК KP.RU