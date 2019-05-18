СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-18T16:19:14+03:00

На Ленинском рынке Ярославля выявлены нарушения при продаже мяса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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На Ленинском рынке Ярославля выявлены нарушения при продаже мяса. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

- У двух предпринимателей не соблюдались условия хранения, установленные изготовителем; пищевая продукция не сопровождалась информацией об условиях хранения и сроке годности; не проводился производственный контроль за качеством пищевых продуктов, - рассказали в ведомстве.

По постановлению прокурора предпринимателей оштрафовали на 42 тысячи рублей. Как сообщают правоохранители, в настоящее время нарушения законодательства устранены.

Напомним, прокуратура Ярославской области заявила о бездействии регионального фонда капремонта. По мнению правоохранителей, организация не контролирует работу подрядчиков, которые нагло нарушают сроки работ.

ИСТОЧНИК KP.RU