На Ленинском рынке Ярославля выявлены нарушения при продаже мяса
На Ленинском рынке Ярославля выявлены нарушения при продаже мяса. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
- У двух предпринимателей не соблюдались условия хранения, установленные изготовителем; пищевая продукция не сопровождалась информацией об условиях хранения и сроке годности; не проводился производственный контроль за качеством пищевых продуктов, - рассказали в ведомстве.
По постановлению прокурора предпринимателей оштрафовали на 42 тысячи рублей. Как сообщают правоохранители, в настоящее время нарушения законодательства устранены.
Напомним, прокуратура Ярославской области заявила о бездействии регионального фонда капремонта. По мнению правоохранителей, организация не контролирует работу подрядчиков, которые нагло нарушают сроки работ.
ИСТОЧНИК KP.RU