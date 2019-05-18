СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-18T16:08:26+03:00

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Прокуратура Ярославской области заявила о бездействии регионального фонда капремонта. По мнению правоохранителей организация ненадлежащим образом контролировала качество и сроки выполнения работ подрядчиками - компаниями «Дельта Констракшн», «АрхСтройМеханизация», «ТрансСтройМастер», «Мультисистема», «Трансэнерго».

- Вскрыты факты нарушения сроков выполнения контрактов более чем на полтора года. Одна из подрядных организаций не выполнила предусмотренные многомиллионным контрактом обязательства более чем по ста домам (вследствие этого организация была включена в реестр недобросовестных подрядчиков). Несмотря на нарушение сроков исполнения договорных обязательств подрядчиками, соответствующие меры реагирования к ним своевременно не принимались, а полномочия по понуждению к выполнению работ в судебном порядке и взысканию неустоек оператором не реализованы, - прокомментировали в областной прокуратуре.

Все это, по мнению проверяющих, является нарушением прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания. Прокуратура направила в фонд представление. В итоге руководителя одного из отделов организации привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений поставлено прокуратурой области на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU