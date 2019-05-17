2019-05-17T17:37:32+03:00
Происшествия

После жалоб жителей в Заволжском районе Ярославля проверят уровень загрязнения воздуха

Комплекс по термическому обезвреживанию отходов может быть источником вредных выбросов
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Заволжском районе Ярославля проверят состояние воздуха.В Заволжском районе Ярославля проверят состояние воздуха.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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Специалисты проверят уровень загрязнения воздуха в Заволжском районе Ярославля. Поводом для этого стали жалобы жителей. Люди предполагают, что из комплекса по термическому обезвреживанию отходов происходят вредные выбросы в атмосферу.

– Данный комплекс находится под надзором территориального управления Росприроднадзора, поэтому в первую очередь материалы направлены туда для принятия соответствующих мер, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.

Также материалы направлены в природоохранную прокуратуру. Если нарушения будут выявлены, виновных ждет административное наказание – штрафы и даже приостановка работы комплекса на срок до 90 суток.

Напомним, в Заволжском районе Ярославля хотят обустроить новый городской парк отдыха «Озерная гривка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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