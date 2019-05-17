Ярославцев пригласили на бесплатный фитнес-пикник

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-17T17:16:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославцев пригласили на фитнес-пикник на открытом воздухе. Пройдет он 19 мая на стадионе «Спартаковец». Участие в тренировке могут принять все желающие. Причем, совершенно бесплатно.

Организатором мероприятия стала недавно открывшаяся в Ярославле студия пилатеса и растяжки. Занятие проведет тренер студии Татьяна Павлова.

С собой организаторы советуют взять взять коврики-пенки для тренировки. Сбор назначен в 12.30, а начало тренировки - в 13 часов.

После занятия спортсменов ждет небольшой фуршет.

Записаться на бесплатную тренировку можно по телефону: 8 (910) 977-69-36.

Фото предоставлено организаторами пикника.

ИСТОЧНИК KP.RU