Ярославцев пригласили на бесплатный фитнес-пикник
Ярославцев пригласили на фитнес-пикник на открытом воздухе. Пройдет он 19 мая на стадионе «Спартаковец». Участие в тренировке могут принять все желающие. Причем, совершенно бесплатно.
Организатором мероприятия стала недавно открывшаяся в Ярославле студия пилатеса и растяжки. Занятие проведет тренер студии Татьяна Павлова.
С собой организаторы советуют взять взять коврики-пенки для тренировки. Сбор назначен в 12.30, а начало тренировки - в 13 часов.
После занятия спортсменов ждет небольшой фуршет.
Записаться на бесплатную тренировку можно по телефону: 8 (910) 977-69-36.
Фото предоставлено организаторами пикника.
ИСТОЧНИК KP.RU