Не хотят есть рыбу и омлет: топ-5 самых любимых и нелюбимых блюд ярославских школьников

СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-17T12:53:35+03:00

Маленькие ярославцы не в восторге от школьной каши и рагу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Ярославле провели большое анкетирование на тему школьного питания. Ярославские школьники рассказали, что большинство из них завтракают дома перед уроками, а 86% опрошенных берут с собой на занятия фрукты, напитки, сладости и воду.

Любимыми блюдами в школьных столовых дети считают макароны, картофельное пюре, котлеты из мяса, салаты и рис. Чаще всего нетронутыми на тарелках остаются рагу и рыба. Дети также не любят омлеты, каши и гуляш.

Ученики пожелали, чтобы в их порциях не было яичной скорлупы и волос, а еда была теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU