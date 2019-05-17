2019-05-17T12:53:35+03:00
Общество

Не хотят есть рыбу и омлет: топ-5 самых любимых и нелюбимых блюд ярославских школьников

Некоторые ученики не питаются в школе из-за холодной еды
Екатерина РЯБЦЕВА
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Маленькие ярославцы не в восторге от школьной каши и рагуМаленькие ярославцы не в восторге от школьной каши и рагуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле провели большое анкетирование на тему школьного питания. Ярославские школьники рассказали, что большинство из них завтракают дома перед уроками, а 86% опрошенных берут с собой на занятия фрукты, напитки, сладости и воду.

Любимыми блюдами в школьных столовых дети считают макароны, картофельное пюре, котлеты из мяса, салаты и рис. Чаще всего нетронутыми на тарелках остаются рагу и рыба. Дети также не любят омлеты, каши и гуляш.

Ученики пожелали, чтобы в их порциях не было яичной скорлупы и волос, а еда была теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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