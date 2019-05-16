Заповедный лес в Ярославской области отдали под вырубку

16 Май 21:37 2019-05-16T21:37:22+03:00

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В Ярославской области отдали под вырубку заповедный лес, расположенный в особо охранных частях заказника «Верхне-Волжский» Угличского района. По предварительным оценкам, ущерб от незаконной заготовки древесины здесь оценен в 35 миллионов рублей. Виновным в преступлении следствие считает 52-летнего бывшего директора государственного учреждения Ярославской области «Угличское лесничество». Ему предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог».

Преступление было раскрыто сотрудниками регионального УФСБ России.

- По данным следствия, в период с июня 2017 года по май 2018 года злоумышленник незаконно и умышленно дал указание своим подчиненным подготовить разрешительные документы на предоставление лесных насаждений в заповедных лесных участках. Позднее при проведении проверки сотрудниками регионального УФСБ злоумышленник, стремясь избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, предоставил в территориальный отдел ведомства официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Расследование преступления завершено, дело направлено в суд. Сам обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Для возмещения ущерба на все имущество бывшего лесника наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU