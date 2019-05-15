Сослали на обязательные работы: жительница Ярославской области оскорбила полицейского, но не заплатила штраф

15 Май 16:44 2019-05-15T16:44:25+03:00

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В Угличском районе районе местную жительницу привлекли к уголовной отвественности за оскорбление представителя власти. По решению суда она должна была заплатить 20 тысяч рублей за нецензурную брать в адрес полицейского.

Приставы-исполнители предупредили гражданку, что если она вовремя не оплатит штраф, то его заменят другим видом наказания. Однако это никак не подействовало на должницу. Тогда судом было принято другое решение. Теперь женщина отправится на обязательные работы сроком на 60 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU