В Ярославле задержали 19-летнего героинщика
У парня с собой было 170 граммов
Изменить размер текста:
Во Фрунзенском районе Ярославля задержали молодого парня с наркотиками. У 19-летнего молодого человека нашли 170 граммов порошка. Экспертиза показала, что это героин.
Задержанного подозревают в сбыту наркотиков через закладки. На него завели уголовное дело за «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Парень дал признательные показания/
Напомним, вы можете анонимно сообщить, где незаконно торгуют или принимают наркотики, по телефонам 02 и 8(4852) 73-10-50
ИСТОЧНИК KP.RU