В Ярославле задержали 19-летнего героинщика

15 Май 09:39 2019-05-15T09:39:41+03:00

У парня с собой было 170 граммов

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Во Фрунзенском районе Ярославля задержали молодого парня с наркотиками. У 19-летнего молодого человека нашли 170 граммов порошка. Экспертиза показала, что это героин.

Задержанного подозревают в сбыту наркотиков через закладки. На него завели уголовное дело за «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Парень дал признательные показания/

Напомним, вы можете анонимно сообщить, где незаконно торгуют или принимают наркотики, по телефонам 02 и 8(4852) 73-10-50

ИСТОЧНИК KP.RU