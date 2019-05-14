Ярославские следователи просят у горожан помощи в раскрытии дела об убийстве

14 Май 15:32 2019-05-14T15:32:28+03:00

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4 февраля 2016 года в дачном доме №58 садоводческого товарищества «Локомотив», которое находится в Ярославском районе обнаружили тело 41-летнего мужчины – Смирнова Павла Вячеславовича. Он работал в ЗАО «Хром». На теле были следы насильственной смерти: резаные раны и следы удушения. По факту убийства следственный отдел возбудил уголовное дело.

Дело до сих пор не раскрыто. Лица, причастные к убийству мужчины, и обстоятельства не установлены.

Следственное управление просит помощи у ярославцев. Если вы знаете что-нибудь об этом преступлении сообщите по телефону 8(4852) 72-65-26.

ИСТОЧНИК KP.RU