Ярославские следователи просят у горожан помощи в раскрытии дела об убийстве
Тело мужчины нашли в дачном доме
На фото – Павел СмирновФото: СУ СКР по Ярославской области
Изменить размер текста:
4 февраля 2016 года в дачном доме №58 садоводческого товарищества «Локомотив», которое находится в Ярославском районе обнаружили тело 41-летнего мужчины – Смирнова Павла Вячеславовича. Он работал в ЗАО «Хром». На теле были следы насильственной смерти: резаные раны и следы удушения. По факту убийства следственный отдел возбудил уголовное дело.
Дело до сих пор не раскрыто. Лица, причастные к убийству мужчины, и обстоятельства не установлены.
Следственное управление просит помощи у ярославцев. Если вы знаете что-нибудь об этом преступлении сообщите по телефону 8(4852) 72-65-26.
ИСТОЧНИК KP.RU