Мэр Ярославля распорядился трудоустроить всех желающих подростков

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-14T11:00:05+03:00

Пока работа на лето за бюджетные деньги есть только для 717 человек

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Мэр Ярославля Владимир Волков распорядился трудоустроить всех подростков, желающих подработать этим летом. Глава города озвучил это на общегородском совещании в мэрии 14 мая.

Пока на летнее трудоустройство в Ярославле могут рассчитывать только 717 подростков от 14 до 17 лет. Как сообщила заместитель мэра по социальной политике Елена Новик, именно на столько вакансий хватит денег, выделенных из областного и городского бюджета - 10,2 миллиона рублей. Эти средства будут потрачены на выплату зарплаты, равной минимальному размеру оплаты труда - 11,2 тысячи, и на средства индивидуальной защиты. Желающих работать подростков гораздо больше. Электронная запись на июнь стартовала 6 мая, и почти сразу же все места были заняты. Основными работодателями выступили муниципальные предприятия «Горзеленхозстрой», ИРСИ, управление по молодежной политике. Также 17 предприятий города высказали готовность предоставить 130 мест для молодежи.

Для сравнения в прошлом году вакансий для подростков было больше - 1286. Елена Новик отметила, что на областном уровне в апреле этого года был принят закон, обязывающий организации с количеством сотрудников от 50 человек предоставлять 1% мест для юных сотрудников, но пока механизм этого процесса не разработан.

- Нужно, чтобы все желающие дети были трудоустроены. Средства мы на это найдем, - сказал Владимир Волков.

Заняться выполнением поручения должно управление по молодежной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU