В Ярославской области мужчина украл продукты из холодильника на глазах у жильцов

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-14T09:46:01+03:00

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В полицию в Большом Селе обратилась жительница одного из поселений. Кто-то украл из ее холодильника продукты и захватил телефон, причем сделал это открыто, пока в квартире находились люди.

Злоумышленник знал, что хозяйки нет дома, и, заметив открытую дверь, зашел в квартиру. Внутри была пожилая женщина, но и это не смутило вора. Мужчина вытащил продукты из холодильника, забрал лежавший на столе мобильник и ушел. Ущерб составил больше семи тысяч рублей.

Полицейские задержали 45-летнего подозреваемого. Безработный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. На этот раз уголовное дело завели по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU