Ярославец купил права в интернете и попался полиции

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-14T09:06:03+03:00

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Во Фрунзенском районе Ярославля сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой находился 35-летний мужчина. Во время проверки документов правоохранителям показались подозрительными документы водителя. Права отправили на экспертизу, и не зря – они оказались поддельными. Мужчина признался, что купил их в интернете.

За «Использование заведомо подложного документа» на ярославца завели уголовное дело. Расследование продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU