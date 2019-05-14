2019-05-14T09:06:03+03:00
Происшествия

Ярославец купил права в интернете и попался полиции

Водительское удостоверение попросту распечатали на принтере
Роман РЫЖИКОВ
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На мужчину завели уголовное делоНа мужчину завели уголовное делоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во Фрунзенском районе Ярославля сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой находился 35-летний мужчина. Во время проверки документов правоохранителям показались подозрительными документы водителя. Права отправили на экспертизу, и не зря – они оказались поддельными. Мужчина признался, что купил их в интернете.

За «Использование заведомо подложного документа» на ярославца завели уголовное дело. Расследование продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU

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