2019-05-13T18:33:31+03:00
Общество

Два миллиона: ярославцам дадут денег на хорошее дело

Подать заявку на всероссийский конкурс можно до 16 июня
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Ярославцам дадут денег. На хорошее дело.Ярославцам дадут денег. На хорошее дело.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ярославцев приглашают поучаствовать в конкурсе "Доброволец России – 2019". Победители получат до двух миллионов рублей на свои волонтёрские проекты. Кроме того, авторы смогут съездить на стажировку заграницу.

– На территории Ярославской области тысячи добровольцев, которые готовы отдавать время, силы и знания тем, кто в этом нуждается, – уверена Вера Даргель, заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике. – Участие в конкурсе – отличная возможность не только рассказать о своем проекте, но и получить необходимые ресурсы для его развития.

В прошлом году одна ярославна уже получила деньги в этом конкурсе. В этом году в конкурсе выделили три номинации: "Социальный проект", "Доброе дело" и "Творческая работа". Отправить свою заявку нужно до 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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