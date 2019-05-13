Депутат ярославского муниципалитета открыл купальный сезон

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-13T10:56:15+03:00

Анатолий Каширин открыл купальный сезон. Фото: скриншот с видео на страничке Анатолия Каширина.

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Депутат муниципалитета Анатолий Каширин в минувшие выходные открыл купальный сезон. Видео купания он разместил на своей страничке в «Фейсбуке».

- Купальный сезон открыт! – подписал он ролик.

Видео стремительно набирает лайки.

Под постом одни ярославцы спрашивают – не рановато ли? Другие одобряют смелость депутата.

- Папуль, я тоже хочу!!! – написала дочь Анатолия Каширина в соцсетях.

Напомним, мэр Ярославля Владимир Волков тоже выложил эффектное видео в соцсетях. Он предстал на нем в образе байкера и призвал всех не нарушать правила безопасности на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU