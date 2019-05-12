2019-05-12T11:35:54+03:00
Общество

Мэр Ярославля на скоростном байке призвал всех пристегиваться

Владимир Волков попросил горожан соблюдать ПДД
Роман РЫЖИКОВ
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Мэр Ярославля Владимир ВОлков на мотоцикле. Фото: Владимир Волков /vk.comМэр Ярославля Владимир ВОлков на мотоцикле. Фото: Владимир Волков /vk.com
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В рамках пятой глобальной недели безопасности ООН мэр Ярославля Владимир Волков попросил ярославцев не нарушать. Сделал это он с экранов девайсов горожан, записав совместное с Госавтоинспекцией видео, в котором он предстал в образе байкера.

Стоя у мотоцикла BMW S XR 1000, максимальная скорость которого превышает 200 км/ч, градоначальник призвал всех участников движения пристегиваться и пропускать пешеходов.

- Мы все разные, но правила одни, - сказал мэр. – Правила безопасности дорожного движения.

У Владимира Волкова, кстати, есть свой BMW F 800 R. Кроме этого родстера,в гараже мэра задекларирована и другая мототехника

Мэр Ярославля Владимир Волков на мотоцикле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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