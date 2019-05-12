Мэр Ярославля на скоростном байке призвал всех пристегиваться
В рамках пятой глобальной недели безопасности ООН мэр Ярославля Владимир Волков попросил ярославцев не нарушать. Сделал это он с экранов девайсов горожан, записав совместное с Госавтоинспекцией видео, в котором он предстал в образе байкера.
Стоя у мотоцикла BMW S XR 1000, максимальная скорость которого превышает 200 км/ч, градоначальник призвал всех участников движения пристегиваться и пропускать пешеходов.
- Мы все разные, но правила одни, - сказал мэр. – Правила безопасности дорожного движения.
У Владимира Волкова, кстати, есть свой BMW F 800 R. Кроме этого родстера,в гараже мэра задекларирована и другая мототехника
Мэр Ярославля Владимир Волков на мотоцикле.
ИСТОЧНИК KP.RU