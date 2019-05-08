2019-05-08T07:26:02+03:00
Общество

В Рыбинске отремонтируют 6 тысяч квадратных метров плохих дорог

Завершится ремонт до 13 июня
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На сегодняшний день подрядчики выполнили около 30% от всего объемаНа сегодняшний день подрядчики выполнили около 30% от всего объемаФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске начался ямочный ремонт дорог. Этой весной и летом в городе отремонтируют проблемные участки – это около 6 тысяч квадратных метров асфальта.

Подрядчиками, которые выполнят ремонт, стали две организации – ООО «Стимул Строй» и АО «РУМСР». Стоимость работ составит примерно 6,5 миллионов рублей.

К работам подрядные организации приступили в конце апреля. На сегодняшний день они выполнили около 30% от всего объема. По контракту завершиться ремонт должен до 13 июня.

В первую очередь отремонтируют улицы Луначарского, Кольцова, Куйбышева, Герцена, Моторостроителей, Блюхера, Катерскую и Плеханова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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