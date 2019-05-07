В Рыбинске троллейбус сбил ребенка

7 Май 21:52 2019-05-07T21:52:11+03:00

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В понедельник, 6 мая, в Рыбинске произошло ДТП. Под колеса троллейбуса попал девятилетний мальчик. Это случилось около 17.30, недалеко от дома №5 на улице Ворошилова. За рулем троллейбуса была 39-летняя женщина-водитель. Она не заметила ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте и не успела среагировать. Мальчик получил травмы, ему необходимо амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП с троллейбусом и пешеходом случилось в Ярославле. Женщина не увидела общественный транспорт, а водитель тоже не заметила пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU