2019-05-07T21:52:11+03:00
Происшествия

В Рыбинске троллейбус сбил ребенка

Мальчик получил травмы
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 6 мая, в Рыбинске произошло ДТП. Под колеса троллейбуса попал девятилетний мальчик. Это случилось около 17.30, недалеко от дома №5 на улице Ворошилова. За рулем троллейбуса была 39-летняя женщина-водитель. Она не заметила ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте и не успела среагировать. Мальчик получил травмы, ему необходимо амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП с троллейбусом и пешеходом случилось в Ярославле. Женщина не увидела общественный транспорт, а водитель тоже не заметила пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В связи с матчем на «Шиннике» в Ярославле 11 мая перекроют улицу Володарского
Штраф в 10 тысяч рублей: дальнобойщик из Пскова попытался дать взятку ярославским сотрудникам ГИБДД
После сюжета про жуткий рыбинский дом на федеральном канале СК начал проверку
Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны
С приходом тепла в Ярославской области уже 500 человек пострадали от укусов клещей
В парках и скверах Ярославля зацветет полмиллиона цветов
Чтоб не платить за коммуналку и кредит ярославна полностью сменила имя
18 мая в центре Ярославля ограничат движение
В Ярославской области 9-летняя девочка повредила пальцы о разбитую дверь ограбленного магазина
Клиенты Дом.ru могут выиграть видеокамеру в конкурсе от Sony Sci-Fi
Жители Рыбинска остались без газа за огромные долги
Сломали дверь, проломили стену: у жительницы Ярославской области ограбили дом
Ярославская пьянка закончилась кровавой резней
Ярославец с пистолетом ограбил почту на миллион и почти сразу потратил деньги
Сексуальная ярославна в свой день рождения покорила испанцев
Владимир Майзингер собирается уйти из Волковского театра
Владимир Волков призвал не продавать алкоголь ярославцам в праздники
В Ярославле чиновники проверили паспорта лошадей
В Ярославской области проходит турнир по тайскому боксу в честь Дня победы
В Ярославле стартовали детские хоккейные соревнования, посвященные Дню Победы
Клиенты Дом.ru могут выиграть видеокамеру в конкурсе от Sony Sci-Fi
В Ярославле в центре города 12 мая ограничат движение
На «Почте России» прокомментировали ДТП с участием их машины в Ярославле