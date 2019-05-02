2019-05-02T21:16:03+03:00
Общество

Две тысячи человек пробежали по Тутаеву

В этом году можно получить фото и видео своего финиша на сайте проекта "Бегом по Золотому кольцу"
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Более двух тысяч человек пробежали по ТутаевуБолее двух тысяч человек пробежали по ТутаевуФото: Правительство Ярославской области
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В Первомай прошли первые забеги проекта "Бегом по Золотому кольцу". В этот день более двух тысяч спортсменов и любителей пробежались по самым живописным местам Тутаева.

– «Бегом по Золотому кольцу» – это крупный беговой проект, который создает уникальную атмосферу для людей всех возрастов, – рассказал Сергей Панчишный, директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике. – Формат мероприятий таков, что позволяет каждому почувствовать себя победителем и получить максимально позитивные эмоции.

Смельчаки, решившие пробежаться 1 мая, могли выбрать дистанцию: 1, 3, 10 или 21 километр. Или показать себя в эстафетах. А для малышей и людей с ограниченными возможностями сделали отдельные забеги на 300 и 600 метров. В этом году впервые можно было получить фото и видео своего финиша на сайте проекта.

Забеги проекта "Бегом по Золотому кольцу" пройдут в этом году с мая по октябрь в 12 городах. Более 40 тысяч человек ожидаются на стартах забегов. Следующий забег пройдет 11 мая в Мышкине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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