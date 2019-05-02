2019-05-02T21:25:37+03:00
Происшествия

Грабил дачи в одном районе: в Ярославле поймали серийного вора

Мужчина попался после восьмой кражи
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Семь раз мужчина уходил безнаказанным, а на восьмой поймалиСемь раз мужчина уходил безнаказанным, а на восьмой поймалиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Под Ярославлем поймали серийного вора. Мужчина обкрадывал дачников в Некрасовском районе и обогатился за их счет на 75 тысяч рублей. Причем, в последний раз он грабанул по-крупному.

- Заявитель пояснил, что из дачного дома в садоводческом товариществе похищены строительные инструменты и бытовые приборы, на общую сумму более 30 тысяч рублей, - рассказали в ярославской полиции о последнем эпизоде.

Сотрудники уголовного розыска поймали 27-летнего мужчину по последнему делу. А уже во время расследования выяснили, что это была не первая и не вторая его кража. Пока в деле упомянуты восемь эпизодов, но дальнейшее расследование может пополнить этот список. А пока у него забрали часть награбленного, от которой тот не успел избавиться. По статье мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, недавно на Ярославле-Главном поймали грабителя из Ленинградской области, Он был в федеральном розыске уже давно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две тысячи человек пробежали по Тутаеву
Вора из Ленинградской области поймали на ярославском вокзале
Держитесь: ярославцев предупредили о сильном ветре
На майские праздники ярославцев ждет виртуальная реальность
Три пострадавших: иномарки столкнулись на юге Ярославской области
Он просто полз по своим делам: ярославцы заступились за ужа
Ярославские «монстранты» вышли на Волжскую набережную
Угрожали таксисту битой и проволокой: в Ярославской области двоих мужчин осудили за разбой
В Ярославле отрылся гастрономический фестиваль местной еды
В Ярославле на окружной дороге водитель сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу
В Ярославле на майских праздниках откроется военно-полевой кинотеатр
В Ярославле прошел первомайский митинг
В Ярославле задержали мужчину с 10 граммами метадона
В шести районах Ярославской области объявлен противопожарный режим
В Ярославле исчез мужчина с татуировкой в виде скорпиона