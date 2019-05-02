Грабил дачи в одном районе: в Ярославле поймали серийного вора

СЕГОДНЯ 20:13 2019-05-02T21:25:37+03:00

Семь раз мужчина уходил безнаказанным, а на восьмой поймали Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Под Ярославлем поймали серийного вора. Мужчина обкрадывал дачников в Некрасовском районе и обогатился за их счет на 75 тысяч рублей. Причем, в последний раз он грабанул по-крупному.

- Заявитель пояснил, что из дачного дома в садоводческом товариществе похищены строительные инструменты и бытовые приборы, на общую сумму более 30 тысяч рублей, - рассказали в ярославской полиции о последнем эпизоде.

Сотрудники уголовного розыска поймали 27-летнего мужчину по последнему делу. А уже во время расследования выяснили, что это была не первая и не вторая его кража. Пока в деле упомянуты восемь эпизодов, но дальнейшее расследование может пополнить этот список. А пока у него забрали часть награбленного, от которой тот не успел избавиться. По статье мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, недавно на Ярославле-Главном поймали грабителя из Ленинградской области, Он был в федеральном розыске уже давно.

ИСТОЧНИК KP.RU