2019-05-02T16:41:07+03:00
Общество

Держитесь: ярославцев предупредили о сильном ветре

МЧС разослало экстренные смс-ки
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Ветер поднимется неслабыйВетер поднимется неслабыйФото: Евгения ГУСЕВА
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Ярославские спасатели выпустили экстренное предупреждение. С шести вечера 2 мая до шести вечера 3 мая МЧС обещает юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с обрывом (перехлестом, повреждением) ЛЭП, линий связи, падением деревьев, обрушением слабо укрепленных конструкций, крыш домов, рекламных щитов, затруднением при проведении АВР, увеличением количества ДТП в результате падения рекламных конструкций, затруднения в работе всех видов транспорта, в т.ч. городского общественного транспорта, - предупредили в МЧС по Ярославской области.

Кроме того, спасатели уверены, что такая погода пожароопасна. Задуть огонь ветер не сможет, а вот раздуть небольшое возгорание на большую площадь - вполне. Так что стоит быть вдвойне осторожными - не ходить под хрупкими конструкциями и не жечь ничего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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