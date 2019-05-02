Он просто полз по своим делам: ярославцы заступились за ужа

СЕГОДНЯ 11:40 2019-05-02T12:20:59+03:00

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Небольшую змейку заметил ярославец у Которосли. Заметил, потыкал палкой, заснял на видео и выложил в соцсети. И наткнулся на волну возмущений. Под постом с видео нашлось немало защитников природы, которые остались недовольны поведением автора видео.

- Это уж, что его обижать. Как все любят цепляться к безобидным, он и рад бы там не ползать,но где-то греться-то ему нужно. Что он вам сделал то? Себе в глаз палкой потыкай, - возмутились ярославцы.

И действительно, ужи - вполне безобидные создания. Ничего опаснее шипения и вонючих выделений от него ожидать не стоит. Сейчас у ужей начался брачный период, поэтому их можно встретить на улицах. Ну, и просто погреться они выползают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/706497" frameborder="0"></iframe> Змейку потыкали палкой в Ярославле.Видео: "Подслушано в Ярославле"! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU