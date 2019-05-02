Он просто полз по своим делам: ярославцы заступились за ужа
Небольшую змейку заметил ярославец у Которосли. Заметил, потыкал палкой, заснял на видео и выложил в соцсети. И наткнулся на волну возмущений. Под постом с видео нашлось немало защитников природы, которые остались недовольны поведением автора видео.
- Это уж, что его обижать. Как все любят цепляться к безобидным, он и рад бы там не ползать,но где-то греться-то ему нужно. Что он вам сделал то? Себе в глаз палкой потыкай, - возмутились ярославцы.
И действительно, ужи - вполне безобидные создания. Ничего опаснее шипения и вонючих выделений от него ожидать не стоит. Сейчас у ужей начался брачный период, поэтому их можно встретить на улицах. Ну, и просто погреться они выползают.
Змейку потыкали палкой в Ярославле.Видео: "Подслушано в Ярославле"! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU