Ярославские «монстранты» вышли на Волжскую набережную
Поддержать полюбившуюся акцию пришло около 500 горожан
Настроение горожанам создавали не только плакаты и лозунги участников, но и треки, под которые они шлиФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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1 мая в Ярославле прошла традиционная Монстрация. В этом году лозунг шествия звучал как «Молодо-зелено!», а приняли участие в нем около 500 человек. Сопровождали шествующих сотрудники полиции. Колонна прошла от речного вокзала до Стрелки по нижнему ярусу Волжской набережной. Настроение горожанам создавали не только плакаты и лозунги участников, но и треки, под которые они шли. Громко и задорно играли песни группы «Кино», «ДДТ», «Порнофильмов» и певицы Монеточки. Впереди колонны ехал молодой человек с ограниченными возможностями на коляске, а внутри шествия было много детей, семей и даже домашних животных.
ИСТОЧНИК KP.RU