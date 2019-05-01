Ярославские «монстранты» вышли на Волжскую набережную

СЕГОДНЯ 22:16 2019-05-01T22:16:41+03:00

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1 мая в Ярославле прошла традиционная Монстрация. В этом году лозунг шествия звучал как «Молодо-зелено!», а приняли участие в нем около 500 человек. Сопровождали шествующих сотрудники полиции. Колонна прошла от речного вокзала до Стрелки по нижнему ярусу Волжской набережной. Настроение горожанам создавали не только плакаты и лозунги участников, но и треки, под которые они шли. Громко и задорно играли песни группы «Кино», «ДДТ», «Порнофильмов» и певицы Монеточки. Впереди колонны ехал молодой человек с ограниченными возможностями на коляске, а внутри шествия было много детей, семей и даже домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU