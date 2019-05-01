Угрожали таксисту битой и проволокой: в Ярославской области двоих мужчин осудили за разбой

СЕГОДНЯ 21:37 2019-05-01T21:37:06+03:00

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В конце октября 2018 года двое местных жителей Гаврилов-Ямского района напали на водителя такси. Они угрожали мужчине, показывая биту и моток проволоки. Запугав его, злоумышленники украли из машины алкоголь и продукты. 25-летний и 43-летний преступники были пьяные. Последний уже был ранее судим за езду в нетрезвом виду. Нападение он совершил в период испытательного срока по другому приговору суда. Другой пассажир не привлекался к уголовно отвественности. Он полностью признал свою вину. Оба подсудимых извинились перед водителем такси и возместили ущерб.

Ранее судимому мужчине отменили условное осуждение и дали 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Второй участник преступления получил 2 года условно с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU