В Ярославле отрылся гастрономический фестиваль местной еды

СЕГОДНЯ 18:37 2019-05-01T18:37:39+03:00

Мероприятие будет проходить два дня – 1 и 2 мая с 11 до 21 часа Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле открылся гастрономический фестиваль – «Маркет местной еды». Он развернулся на Первомайском бульваре. Мероприятие будет проходить два дня – 1 и 2 мая с 11 до 21 часа.

Там представлены не только гастрономические изыски местных производителей, но и хэндмэйд-аксессуары: корзинки, вязаная одежда, брошки и другие милые вещи.

Ярославцы прогулялись по залитому солнцем бульвару в поисках интересных продуктов, попробовали ярославский мед и посмотрели творения местных ремесленников и рукодельниц.

ИСТОЧНИК KP.RU