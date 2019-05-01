В Ярославле отрылся гастрономический фестиваль местной еды
Маркет организовали на Первомайском бульваре
Мероприятие будет проходить два дня – 1 и 2 мая с 11 до 21 часаФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле открылся гастрономический фестиваль – «Маркет местной еды». Он развернулся на Первомайском бульваре. Мероприятие будет проходить два дня – 1 и 2 мая с 11 до 21 часа.
Там представлены не только гастрономические изыски местных производителей, но и хэндмэйд-аксессуары: корзинки, вязаная одежда, брошки и другие милые вещи.
Ярославцы прогулялись по залитому солнцем бульвару в поисках интересных продуктов, попробовали ярославский мед и посмотрели творения местных ремесленников и рукодельниц.
ИСТОЧНИК KP.RU