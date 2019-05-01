2019-05-01T18:37:39+03:00
Общество

В Ярославле отрылся гастрономический фестиваль местной еды

Маркет организовали на Первомайском бульваре
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мероприятие будет проходить два дня – 1 и 2 мая с 11 до 21 часаМероприятие будет проходить два дня – 1 и 2 мая с 11 до 21 часаФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле открылся гастрономический фестиваль – «Маркет местной еды». Он развернулся на Первомайском бульваре. Мероприятие будет проходить два дня – 1 и 2 мая с 11 до 21 часа.

Там представлены не только гастрономические изыски местных производителей, но и хэндмэйд-аксессуары: корзинки, вязаная одежда, брошки и другие милые вещи.

Ярославцы прогулялись по залитому солнцем бульвару в поисках интересных продуктов, попробовали ярославский мед и посмотрели творения местных ремесленников и рукодельниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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