В Ярославле на окружной дороге водитель сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-01T16:03:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 30 апреля, в Ярославле на Юго-западной окружной дороге произошло очередное ДТП с пострадавшей. Водитель машины «Форд» сбил девушку-пешехода. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара девушку отбросило на обочину. Проезжающие мимо водители засняли аварию на свои видеорегистраторы.

В ГИБДД сообщили, что пострадавшая с травмами доставлена в больницу.

В комментариях к видео, опубликованному в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте, горожане пишут, что этот участок дороги имеет плохую ауру и призывают водителей быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU