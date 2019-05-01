В Ярославле на окружной дороге водитель сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу
В сети появилось видео
В Ярославле на окружной дороге сбили девушку .
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Вчера, 30 апреля, в Ярославле на Юго-западной окружной дороге произошло очередное ДТП с пострадавшей. Водитель машины «Форд» сбил девушку-пешехода. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара девушку отбросило на обочину. Проезжающие мимо водители засняли аварию на свои видеорегистраторы.
В ГИБДД сообщили, что пострадавшая с травмами доставлена в больницу.
В комментариях к видео, опубликованному в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте, горожане пишут, что этот участок дороги имеет плохую ауру и призывают водителей быть осторожнее.
ИСТОЧНИК KP.RU