В Ярославле на майских праздниках откроется военно-полевой кинотеатр
С 3 по 9 мая в Ярославле будет организован военно-полевой кинотеатр. Акция проходит уже четвертый год. Место для проведения традиционное – на площадке у Концертно-зрелищного центра.
Организаторы создадут атмосферу 40-х годов, поставят военную палатку и покажут кино на узкопленочной ретрокинопроекторе «Украина».
В кинопалатке одновременно смогут разместиться 70 зрителей. Продолжительность каждой серии – 45 минут.
Ярославцы увидят 18 серий документальной ленты «Великая Отечественная» – «Неизвестная война» (СССР – США, 1978 год). Режиссер картины – фронтовой кинооператор Роман Кармен.
– В майские праздники эта акция по праву станет знаковым событием, которое прежде всего проводится для молодого поколения, для школьников, – считает директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева
Расписание сеансов военно-полевого кинотеатра
3 мая, пятница
14.00 «Победа под Сталинградом».
16.00 «На восток».
18.00 «Партизаны. Война в тылу врага».
4 мая, суббота
14.00 «Величайшее танковое сражение».
16.00 «Битва за Кавказ».
18.00 «Оборона Сталинграда».
5 мая, воскресенье
14.00 «Война в воздухе».
16.00 «Битва за Москву».
18.00 «Война в Арктике».
6 мая, понедельник
12.00 «Победа под Сталинградом».
14.00 «Битва на море».
18.00 «Освобождение Украины».
7 мая, вторник
12.00 «Битва за Москву».
14.00 «Освобождение Белоруссии».
18.00 «От Карпат на Балканы и Вену».
8 мая, среда
12.00 «Партизаны. Война в тылу врага».
14.00 «Освобождение Польши».
18.00 «Союзники».
9 мая, четверг
12.00 «Битва за Берлин».
14.00 «Последнее сражение войны».
18.00 «Неизвестный солдат».
ИСТОЧНИК KP.RU