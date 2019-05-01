В Ярославле на майских праздниках откроется военно-полевой кинотеатр

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-01T15:13:19+03:00

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С 3 по 9 мая в Ярославле будет организован военно-полевой кинотеатр. Акция проходит уже четвертый год. Место для проведения традиционное – на площадке у Концертно-зрелищного центра.

Организаторы создадут атмосферу 40-х годов, поставят военную палатку и покажут кино на узкопленочной ретрокинопроекторе «Украина».

В кинопалатке одновременно смогут разместиться 70 зрителей. Продолжительность каждой серии – 45 минут.

Ярославцы увидят 18 серий документальной ленты «Великая Отечественная» – «Неизвестная война» (СССР – США, 1978 год). Режиссер картины – фронтовой кинооператор Роман Кармен.

– В майские праздники эта акция по праву станет знаковым событием, которое прежде всего проводится для молодого поколения, для школьников, – считает директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева

Расписание сеансов военно-полевого кинотеатра

3 мая, пятница

14.00 «Победа под Сталинградом».

16.00 «На восток».

18.00 «Партизаны. Война в тылу врага».

4 мая, суббота

14.00 «Величайшее танковое сражение».

16.00 «Битва за Кавказ».

18.00 «Оборона Сталинграда».

5 мая, воскресенье

14.00 «Война в воздухе».

16.00 «Битва за Москву».

18.00 «Война в Арктике».

6 мая, понедельник

12.00 «Победа под Сталинградом».

14.00 «Битва на море».

18.00 «Освобождение Украины».

7 мая, вторник

12.00 «Битва за Москву».

14.00 «Освобождение Белоруссии».

18.00 «От Карпат на Балканы и Вену».

8 мая, среда

12.00 «Партизаны. Война в тылу врага».

14.00 «Освобождение Польши».

18.00 «Союзники».

9 мая, четверг

12.00 «Битва за Берлин».

14.00 «Последнее сражение войны».

18.00 «Неизвестный солдат».

ИСТОЧНИК KP.RU