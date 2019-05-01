В Ярославле задержали мужчину с 10 граммами метадона

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-01T11:23:27+03:00

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В марте 2019 года рядом с домом на улице Чкалова полицейские остановили машину «ЗАЗ-Шанс», за рулем которой был 38-летний мужчина. Автомобиль осмотрели и обнаружили наркотики. Это оказался метадон, вес которого составляет более 10 грамм. Вещество было расфасовано на 24 дозы. Его мужчина ранее получил в поселке Семибратово и собирался распространять. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Его направили в Ленинский районный суд Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU