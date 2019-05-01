В шести районах Ярославской области объявлен противопожарный режим

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-01T10:08:14+03:00

Запрещено не только жечь костры в лесу, но и сжигать мусор на дачных участках Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В Ярославской области введен особый противопожарный режим. В Ростовском, Угличском, Тутаевском, Переславском, Ярославском районах и Ярославле запрещается разводить костры и поджигать сухую траву, сжигать мусор на дачах, готовить шашлыки на открытом огне или углях, а также бросать окурки и спички и оставлять стекло на открытых солнечных участках.

– Нарушение правил противопожарной безопасности в лесах во время особого противопожарного режима грозит для граждан штрафом от 2 до 4 тыс. Рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области. – На 30 апреля 2019 года было вынесено 85 определений о возбуждении дела об административных правонарушениях и составлено 50 протоколов об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU