2019-04-30T20:54:12+03:00
Общество

Какой будет погода на ярославский первомай

Ночью похолодает, а днем ртуть в термометре поднимется до +16 градусов
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле немного похолодает. Погода на первое мая будет майская, но не самая теплая. Температура воздуха ночью опустится до -6 градусов. Днем ожидается от +11 до +16 градусов. В целом день обещает быть малооблачным, без осадков. Ветер – юго-западный до 10 метров в секунду. Метеорологическая видимость – 9000 метров.

Если собираетесь на природу, не забудьте средство от комаров и клещей и защитный крем от солнца. Солнце в мае не такое теплое, но не менее активное!

Берегите природу: не забывайте тушить костры и убирать за собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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