2019-04-30T19:26:40+03:00
Общество

В Рыбинске появится поле для мини-футбола

На нем будет дорогостоящее искусственное покрытие
Екатерина РЯБЦЕВА
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Вокруг территории спортивного объекта планируется ограждениеВокруг территории спортивного объекта планируется ограждениеФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске на территории лицея №2 появится новое футбольное поле. Спортивную площадку оборудуют искусственным покрытием. На ней будут проходить уроки физкультуры, а юные ученики спортивной школы №6 смогут устраивать футбольные тренировки. Предоставил искусственное покрытие Российский футбольный союз. Его стоимость – около 1 миллиона рублей.

– Еще около миллиона бюджетных и внебюджетных средств выделено на строительные работы, изготовление и монтаж ограждения, – рассказала Наталья Шульдина, заместитель главы по социальным вопросам.

Сейчас идут работы по подготовке для укладки покрытия на футбольное поле. Оно размером 40 на 20 метров. Была расчищена и выровнена поверхность, сделан дренаж и гравийно-песчаная подушка. Также вокруг территории спортивного объекта планируется ограждение.

На футбольном поле заниматься уроками физкультуры смогут одновременно три-четыре класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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