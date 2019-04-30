2019-04-30T17:32:51+03:00
Звезды

В Ярославле пройдет детский кинотеатральный фестиваль «Золотая слива»

Юные участники смогут продемонстрировать свои таланты и отточить мастерство
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле пройдет детский кинотеатральный фестиваль "Золотая слива".В Ярославле пройдет детский кинотеатральный фестиваль "Золотая слива".
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С 1 по 7 мая в Ярославской области пройдет значимое культурное событие - детский кинотеатральный фестиваль «Золотая слива». Его организатором выступает киножурнал «Компот». А площадкой мероприятия станет лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж».

- Основное отличие от других подобных фестивалей в том, что это фестиваль – школа. Со 2 по 6 мая включительно на площадке мероприятия будут проходить мастер-классы по актерским дисциплинам с привлечением лучших педагогов театральной школы и каскадеров России, - рассказал организатор фестиваля, учредитель киножурнала «Компот» Владимир Вобликов.

На фестиваль приедут коллективы со всей России - из Москвы, Питера, Воронежа, Иркутска, Якутии и других уголков нашей страны . Кроме того, будут представители Франции, коллектив из Греции, который стал заочным участником.

В жюри фестиваля войдут эксперты из России, США, Израиля. На открытие фестиваля приедут артисты театра и кино, представители театрального института и другие высокие гости. Партнерами фестиваля выступили Ярославское отделение Союза Кинематографистов России, Ярославский Камерный театр, ЯГТИ и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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