Губернатор предложил ярославским коммунистам 1 мая присоединиться к колонне профсоюзов

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-30T17:02:22+03:00

Дмитрий Миронов выступил с отчетом о работе за 2018 год и ответил на вопросы депутатов облдумы

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ярославской области предложил коммунистам примкнуть на первомайской демонстрации к колонне профсоюзов. Такую мысль глава региона высказал 30 апреля на заседании Ярославской областной Думы.

Миронов представил отчет о работе правительства в 2018 году. А после депутаты смогли задать ему вопросы. Руководитель регионального отделения КПРФ Александр Воробьев спросил про несогласованные коммунистам первомайские демонстрацию и митинг, в то время как профсоюзам разрешение дали.

— Присоединяйтесь и идите общим строем. Что я еще могу вам ответить? — ответил губернатор.

Напомним, на Первомай в Ярославле пройдет демонстрация, Монстрация и фестиваль еды.

ИСТОЧНИК KP.RU