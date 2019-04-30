2019-04-30T17:02:22+03:00
Политика

Губернатор предложил ярославским коммунистам 1 мая присоединиться к колонне профсоюзов

Дмитрий Миронов выступил с отчетом о работе за 2018 год и ответил на вопросы депутатов облдумы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Губернатор Ярославской области предложил коммунистам примкнуть на первомайской демонстрации к колонне профсоюзов. Такую мысль глава региона высказал 30 апреля на заседании Ярославской областной Думы.

Миронов представил отчет о работе правительства в 2018 году. А после депутаты смогли задать ему вопросы. Руководитель регионального отделения КПРФ Александр Воробьев спросил про несогласованные коммунистам первомайские демонстрацию и митинг, в то время как профсоюзам разрешение дали.

— Присоединяйтесь и идите общим строем. Что я еще могу вам ответить? — ответил губернатор.

Напомним, на Первомай в Ярославле пройдет демонстрация, Монстрация и фестиваль еды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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