Губернатор предложил ярославским коммунистам 1 мая присоединиться к колонне профсоюзов
Губернатор Ярославской области предложил коммунистам примкнуть на первомайской демонстрации к колонне профсоюзов. Такую мысль глава региона высказал 30 апреля на заседании Ярославской областной Думы.
Миронов представил отчет о работе правительства в 2018 году. А после депутаты смогли задать ему вопросы. Руководитель регионального отделения КПРФ Александр Воробьев спросил про несогласованные коммунистам первомайские демонстрацию и митинг, в то время как профсоюзам разрешение дали.
— Присоединяйтесь и идите общим строем. Что я еще могу вам ответить? — ответил губернатор.
Напомним, на Первомай в Ярославле пройдет демонстрация, Монстрация и фестиваль еды.
ИСТОЧНИК KP.RU