2019-04-30T15:05:13+03:00
Происшествия

Стояли на балконе: два парня расстреляли автобусы в Ярославле

Пассажиров в "ЛИАЗах" уже не было
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Стекло спасло водителейСтекло спасло водителейФото: Росгвардия.
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Вечером понедельника, 29 апреля, в Ярославле два автобуса попали под обстрел хулиганов. Инцидент произошел около на Московском проспекте. К счастью, никто не пострадал, так как пассажиров в автобусах уже не было, а водителей "ЛИАЗов" спасло стекло.

- После того как все произошло на балконе ближайшего дома заметили двоих молодых людей, - рассказали в ярославской Росгвардии.

Росгвардейцы приехали к месту происшествия и поймали этих хулиганов. Оказалось, что стреляли они из пневматического пистолета металлическими шариками. Хулиганы были уже совершеннолетними, но недолго: парни родились в 2000 и 2001 годах. За свою шалость им придется заплатить штраф и расстаться с оружием.

Напомним, их ровесник с несколькими судимостями и ножом угнал машину, потому что хотел съездить к другу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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