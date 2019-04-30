2019-04-30T14:38:33+03:00
Происшествия

Два казино с игровыми автоматами накрыли в Ярославле

50 машин изъяли из нелегальных клубов
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Подпольные автоматы вывезли из нелегальных казиноПодпольные автоматы вывезли из нелегальных казиноФото: Прокуратура Ярославской области
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В Ярославле внезапно нашли два подпольных казино: на улице Лермонтова и на Андропова. Нашли и уже закрыли. Так что теперь утолить азарт, нарушив закон, не получится.

- По результатам проверок изъято 50 единиц игровых автоматов, ведется работа по установлению сумм доходов, полученных в результате незаконной деятельности, а также ее организаторов, - рассказали в ярославской прокуратуре.

От прибыли этих нелегалов зависит, сколько им придется заплатить или посидеть в тюрьме. Если они успели обогатиться меньше, чем на полтора миллиона, максимальный штраф составит полмиллиона, а в тюрьму могут отправить на два года. Если больше - миллион и пять лет. А если казино успело выжать из своих клиентов больше шести миллионов, то раскошелиться придется максимум на полтора миллиона или сесть на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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