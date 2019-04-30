Устал и украл: в Рыбинске подросток уехал домой на чужом велосипеде

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-30T14:07:24+03:00

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Уставший подросток стал преступником в Рыбинске. Недавно он гулял по микрорайону Заволжье, был поздний вечер, автобусы уже не ходили, карманных денег на такси не хватало. А возвращаться домой как-то надо было. Тогда ему в голову пришла идея.

- В подъезде жилого дома на улице Тракторной он похитил находящийся там велосипед и уехал на нем домой, - рассказали в ярославской полиции.

Уехать-то он уехал. Но уже на следующий день хозяйка велосипеда пошла в полицию и написала заявление о краже. Ущерб оценили в 3,5 тысячи рублей. Полицейские парня нашли, велосипед изъяли. И начали расследование. Теперь 15-летнего подростка накажут за долгие прогулки. В колонию его за велосипед вряд ли отправят, но штраф, скорее всего, придется заплатить.

Напомним, похожий, но намного более драматичный случай произошел в Ярославле. Там не обошлось без ножа и вламывания в дом.

ИСТОЧНИК KP.RU