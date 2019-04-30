В Туношне появился еще один рейс в Санкт-Петербург: когда, во сколько, сколько стоит

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-30T13:38:58+03:00

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Со 2 мая в расписании рейсов из Туношны появится еще один рейс в Санкт-Петербург. Теперь улететь из Ярославля в северную столицу можно будет и по четвергам. Раньше были рейсы только во вторник и воскресенье.

– С начала 2019 года по направлению Ярославль – Санкт-Петербург перевезено более 3500 тысяч пассажиров, – рассказала Екатерина Галеева, и.о. директора департамента транспорта Ярославской области. - Сформировался стабильный пассажиропоток на этом направлении, что не может не радовать.

Четверговые рейсы останутся в расписании до 26 сентября. Стоимость билета на дополнительном рейсе ничем не отличается от обычного. Билеты на рейсы до Санкт-Петербурга стоят меньше четырех тысяч рублей, что в праздничные дни, что в обычные. Расписание также одинаково для всех дней - вторников, четвергов и воскресений - самолет вылетает без пяти 11, а садится в Питере в 12:20.

ИСТОЧНИК KP.RU