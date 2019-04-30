Ярославских вундеркиндов соберут в своем "Сириусе"

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-30T13:13:15+03:00

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В Ярославской области появится свой "Сириус". Центр для одаренных детей по типу известного сочинского станет ядром поддержки талантливых школьников в регионе.

– В настоящее время подбирается площадка для размещения такого объекта, готовится проектно-сметная документация, – рассказал Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области. – Мы подали заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета на строительство центра.

Фонд "Талант и успех", который создал сочинский "Сириус", обещает помочь нашей области с кадрами и образовательными программами. А пока ярославские школьники активно ездят в Сочи на смены "Наука" и "Литературное творчество". За последние три с половиной года уже 125 одаренных ярославцев прошли через этот лагерь. А скоро можно будет там учиться не выезжая из области - дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU