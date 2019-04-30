2019-04-30T12:56:26+03:00
Происшествия

Ярославская полиция ищет молодую мошенницу, обманывающую пенсионеров

Преступница украла у бабушки 55 тысяч рублей
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Полиции помогла бы новая информацияПолиции помогла бы новая информацияФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ярославле ищут мошенницу, которая обманула 78-летнюю пенсионерку. Преступница проникла в квартиру своей жертвы, заверив ту, что надо проверить вентиляцию. Женщина не почувствовала подвоха и пустила мошенницу. А позже недосчиталась 55 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции разыскивают подозреваемую – приметы: на вид около 30 лет, рост около 155 см., плотного телосложения, волосы темные, лицо круглое, - сообщили в ярославской полиции.

На мошенницу завели уголовное дело, но, как говорится, не пойман - не вор. Приметы женщины весьма размытые, и если не найдется человека, который сможет либо лучше ее запомнить, либо даже сфотографировать, шансы поймать и наказать преступницу, которая наживается на слабых, весьма малы.

Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны! Подозревайте всех незнакомых людей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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