2019-04-30T12:21:22+03:00
Происшествия

Больше гламура: ярославец с арбалетом попытался закинуть наркотики в рыбинскую колонию

Мужчину поймали с поличным
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: УФСИН по Ярославской областиФото: УФСИН по Ярославской области
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Гламурного "Робин Гуда" поймали у забора рыбинской колонии. Ярославец с арбалетом и розовыми стрелами пытался выстрелить свертком с наркотиками. Но сотрудники колонии оказались на месте преступления до того, как мужчина избавился от стрелы со свертками.

- Результаты проведенного исследования подтвердили, что содержимое свертков является наркотическими веществами: героин - общий вес более 4,5 грамм и метадон - общий вес 0,78 грамм, - рассказали в УФСИН по Ярославской области.

А позже у той же колонии поймали 25-летнего парня, который не заморачивался с техникой и хотел просто закинуть сверток на территорию колонии. У этого оказалась четверть грамма "соли". На обоих преступников завели дело по одной статье - 228-ой. И вполне возможно, что скоро они окажутся по другую сторону забора колонии. А может, отделаются штрафом, если это их первая судимость. Суд решит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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