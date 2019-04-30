2019-04-30T11:51:06+03:00
Происшествия

В Ярославской области 20-летний парень с ножом отобрал чужую иномарку для поездки к другу

Вооруженный преступник ворвался в дом к незнакомцу и потребовал ключи от машины
Роман РЫЖИКОВ
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Парень в маске ворвался в чужой дом и забрал ключи от машиныПарень в маске ворвался в чужой дом и забрал ключи от машиныФото: Иван ВИСЛОВ
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Дерзкое преступление произошло в Гаврилов-Ямском районе. В полицию обратился 33-летний местный житель. В дом к мужчине ворвался преступник в маске и угрожая ножом забрал ключи от припаркованной неподалеку «Ауди». Поймать злоумышленника помогло своевременное обращение к правоохранителям – иномарку мгновенно начали искать сотрудники ДПС.

И нашли. Находившийся за рулем 20-летний парень попытался бежать, но был задержан. Оказалось, он встречался с полицейскими уже не один раз. Рецидивист признался и объяснил, что очень хотел съездить к другу в соседний город, а денег на проезд не нашел.

Сейчас расследование продолжается, решается вопрос о заключении парня под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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