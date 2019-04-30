В Ярославской области 20-летний парень с ножом отобрал чужую иномарку для поездки к другу
Дерзкое преступление произошло в Гаврилов-Ямском районе. В полицию обратился 33-летний местный житель. В дом к мужчине ворвался преступник в маске и угрожая ножом забрал ключи от припаркованной неподалеку «Ауди». Поймать злоумышленника помогло своевременное обращение к правоохранителям – иномарку мгновенно начали искать сотрудники ДПС.
И нашли. Находившийся за рулем 20-летний парень попытался бежать, но был задержан. Оказалось, он встречался с полицейскими уже не один раз. Рецидивист признался и объяснил, что очень хотел съездить к другу в соседний город, а денег на проезд не нашел.
Сейчас расследование продолжается, решается вопрос о заключении парня под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU