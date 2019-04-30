Капсулу времени соберут в Ярославле в День Победы

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-30T11:27:12+03:00

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В День Победы, 9 мая, в Ярославле заложат капсулу времени. Сбор послания потомкам станет основной темой праздника в Музее боевой славы.

- Все желающие смогут оставить свои пожелания для будущих поколений, которые будут упакованы в специальный тубус и торжественно переданы на хранение в Музей боевой славы.

Но желающим оставить свой след в истории стоит поторопиться. Торжественная передача состоится ровно в полдень. А сам праздник, который в этом году назвали "Утро Победы", начнется в 10 утра концертом и полевой кухней и продлится до 15 часов. В этот день у Музея боевой славы найдется занятие для всех возрастов. Детей можно отправить на военно-спортивную игру. Взрослым можно посмотреть на выступление страйкбольных команд, поучиться собирать и разбирать автомат Калашникова, а потом посоревноваться с другими гостями, или просто пофотографироваться. Кроме того, весь день со сцены будут звучать военные песни и стихи, а в полевом кинотеатре - крутиться военные хроники. А особо желающие смогут выступить в "открытом микрофоне".

ИСТОЧНИК KP.RU